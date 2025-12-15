Chivu finalmente ‘alza la voce’ in conferenza | Ci vuole coerenza Cinque mesi fa…

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Chivu. Dopo la vittoria sul campo del Genoa, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dell’ Inter ai microfoni di DAZN, concentrandosi soprattutto sulle difficoltà della gara e sulla risposta caratteriale della squadra. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come il successo sia maturato in un contesto tutt’altro che semplice: “ Qua non è mai semplice per il momento che stanno vivendo con De Rossi e per l’intensità che mettono. Mi prendo il carattere nei momenti di difficoltà e i tre punti “. Chivu ha poi spiegato nel dettaglio le scelte effettuate a gara in corso, soffermandosi sui cambi e sugli adattamenti tattici. Ilnerazzurro.it