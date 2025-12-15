Chivu finalmente ‘alza la voce’ in conferenza | Ci vuole coerenza Cinque mesi fa…

Chivu. Dopo la vittoria sul campo del Genoa, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dell’ Inter ai microfoni di DAZN, concentrandosi soprattutto sulle difficoltà della gara e sulla risposta caratteriale della squadra. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come il successo sia maturato in un contesto tutt’altro che semplice: “ Qua non è mai semplice per il momento che stanno vivendo con De Rossi e per l’intensità che mettono. Mi prendo il carattere nei momenti di difficoltà e i tre punti “. Chivu ha poi spiegato nel dettaglio le scelte effettuate a gara in corso, soffermandosi sui cambi e sugli adattamenti tattici. Ilnerazzurro.it

«Finalmente posso guardare tutti dall’alto verso il basso. » Cristian Chivu non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria dell’Inter a Genova, che regala ai nerazzurri il primo posto in solitaria proprio prima della partenza per la Supercoppa in Arabia. L’Inter si - facebook.com facebook

#Chivu ha ribadito in conferenza: "Finalmente si dice alla fine, ci prendiamo la prestazione, il carattere, il lavoro fatto in questi mesi. Qualche mese ci fa davanti per finiti, per ottavi o decimi in classifica. Battiamo colpo su colpo" #GenoaInter #FCIM x.com