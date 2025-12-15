Chivu dopo la vittoria sul Genoa | Dicevano che eravamo finiti Pio Esposito doveva fare meglio questa cosa

Dopo la vittoria contro il Genoa, Cristian Chivu ha commentato l’andamento della squadra, difendendo il gruppo dalle critiche e sottolineando il rendimento dei suoi giocatori. L’allenatore ha anche commentato alcune prestazioni individuali, tra cui quella di Pio Esposito, evidenziando aspetti su cui migliorare.

© Internews24.com - Chivu dopo la vittoria sul Genoa: «Dicevano che eravamo finiti. Pio Esposito doveva fare meglio questa cosa» Inter News 24 Cristian Chivu ha parlato dopo la vittoria sul Genoa, elogiando i suoi uomini e rispondendo alle critiche. Poi una tirata d’orecchie a Pio Esposito. In attesa di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, l’allenatore dell’ Inter, il rumeno Cristian Chivu, riscopre la gioia di guidare la classifica in solitaria, dopo aver saputo sfruttare i passi falsi delle dirette concorrenti. La vittoria per i nerazzurri a Genova aveva un valore particolare, considerando che la squadra non espugnava il Ferraris da oltre cinque anni. Nel dopo gara, il tecnico ha voluto rimarcare l’importanza del successo esterno. Internews24.com CHIVU: Noi i più forti? Ma se dovevamo finire ottavi! | DAZN Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi... - Voti e giudizi di rossoblù e nerazzurri dopo il match disputato al Ferrari e valido per la 15ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Genoa-Inter, Chivu post gara: “Grande prova di maturità e carattere in un campo difficile” - 1 dell'Inter contro il Genoa che è valsa il primo posto dopo le frenate di Milan e Napoli. europacalcio.it

Dopo la vittoria contro il Genoa, Cristian Chivu si toglie qualche sassolino! - facebook.com facebook

“ANDIAMO!” Chivu scatenato dopo #GenoaInter #SerieAEniLive #DAZN x.com