Dopo la vittoria a Genova, Cristian Chivu commenta il successo della squadra, sottolineando la capacità di soffrire e l'importanza del carattere collettivo. Il tecnico analizza inoltre le prestazioni dei subentrati, evidenziando il loro ruolo nel risultato finale e il momento positivo del team.

© Internews24.com - Chivu dopo il trionfo a Genova: «Abbiamo saputo soffrire. E sui subentrati dico questo»

Inter News 24 Cristian Chivu dopo la vittoria a Genova ha parlato della partita e del momento dei suoi uomini, esprimendosi anche sui subentrati. Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1. Di seguito le sue dichiarazioni. LA VITTORIA – «Io guardo la prestazione, abbiamo tirato fuori qualità e carattere, siamo contenti dei tre punti conquistati» LA PRESTAZIONE – «Abbiamo saputo soffrire, potevamo chiuderla facendo il 3-0 o il 3-1. Sapevamo che il Genoa avrebbe messo qualcosa in più nella ripresa, ma abbiamo tenuto botta tirando fuori carattere e qualità. Quando sembrava che tutto andasse liscio, abbiamo subito quel gol.

