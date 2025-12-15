A Berlino si sono conclusi i colloqui sul piano di pace in 20 punti, con Mosca che afferma:

© Xml2.corriere.it - Chiusi i colloqui a Berlino. Mosca: "Putin chiede la pace, non una tregua" | Mattarella: Russia vuole ridefinire con forza i confini Ue

A Berlino si discute del piano di pace in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it

Crisi ucraina, a Berlino prove di mediazione per mantenere la pace in Europa

Zelensky a Berlino rilancia la pace: cessate il fuoco, garanzie Usa e braccio di ferro con Mosca - Il presidente ucraino incontra gli inviati americani e gli alleati europei: apertura su Nato e confini, ma Kiev rifiuta una pace che somigli a una resa ... rtl.it