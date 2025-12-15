Chiusi i colloqui a Berlino Kyiv | Possibile accordo in serata

Le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si sono incontrate a Berlino per colloqui di pace, ripresi questa mattina dopo una lunga sessione domenicale. Dopo circa cinque ore di colloqui, le discussioni si sono concluse intorno alle 13:30, con la possibilità di un accordo imminente annunciata da Kyiv.

I colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina a Berlino, ripresi questa mattina alle 11 dopo essere durati cinque ore domenica 14 dicembre, si sono conclusi attorno alle 13:30. «Negli ultimi due giorni i negoziati sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti. Speriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata. Al momento sui media circolano molte voci e speculazioni anonime. Vi preghiamo di non cadere vittime di voci e provocazioni», ha scritto su X Rustem Umerov, capo della delegazione negoziale ucraina e segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Lettera43.it

