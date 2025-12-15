© Tvzap.it - Chi vuol essere milionario, Vittoria vince un milione ma è polemica: chi è la nuova campionessa

Una serata destinata a restare negli archivi di Chi vuol essere milionario. La puntata andata in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Canale 5 ha portato a un risultato storico: un milione di euro vinto in diretta, per la prima volta dopo anni, ma anche una valanga di polemiche che hanno immediatamente infiammato il web. A conquistare il premio massimo è stata Vittoria, insegnante milanese, protagonista di una scalata rapidissima che ha diviso pubblico e telespettatori. Leggi anche: Dopo 25 anni al top dentro Mediaset la decisione drastica di Pier Silvio Berlusconi Una puntata senza precedenti nella storia del programma. Tvzap.it

Davide Pavesi vince a Chi vuol essere milionario? (2004)

