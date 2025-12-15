© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 14 dicembre: Gerry Scotti il sempre giovane (8), Vittoria la prima milionaria (10)

Le aspettative sono altissime: all’esordio del 7 dicembre, la nuova edizione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha conquistato più di 3 milioni di spettatori, raggiungendo la notevole percentuale del 22,4% di share. La seconda puntata manterrà l’asticella così alta? Di certo, il quiz televisivo di cui Gerry Scotti è conduttore storico si fa guardare più che piacevolmente. Merito non solo dell’affabilità del presentatore, ma anche di un rinnovato format più avvincente e di concorrenti che sanno come farsi notare. Il format funziona sempre. Voto: 9. Era il 18 marzo 2001 quando, sempre su Canale 5, andò in onda la prima puntata di quello che allora si chiamava Chi vuol essere miliardario. Dilei.it

