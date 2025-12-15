Chi sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincitori di Sanremo Giovani 2025?

Ieri, 14 dicembre 2025, si è svolta la finale di Sanremo Giovani 2025, andata in onda su Rai 1, in cui hanno gareggiato i finalisti per approdare al Festival di Sanremo 2026 con i big. La kermesse ha premiato due percorsi molto diversi ma accomunati da una forte intensità emotiva e da un talento evidente: Angelica Bove e Nicolò Filippucci. La loro vittoria racconta due modi differenti di vivere la musica, entrambi profondamente autentici. Angelica Bove, nata a Roma il 5 maggio 2003, è diventata conosciuta al grande pubblico nel 2023 grazie a X Factor. La sua storia personale è segnata da eventi profondi: la sua nascita, avvenuta all’interno di una gravidanza quadri gemellare, che finì sui giornali, ma è soprattutto il dolore per la perdita di entrambi i genitori a segnare il suo percorso umano e artistico. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

