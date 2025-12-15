Chi siete? Da dove venite? Che portate? Un fiorino!

Un breve viaggio a Firenze può sembrare un tuffo nel passato e nella cultura, tra arte, storia e tradizioni. Tuttavia, può capitare di sentirsi coinvolti in situazioni divertenti e inaspettate, come quelle illustrate nello storico sketch con Benigni e Troisi. Un fine settimana nella città toscana è un’esperienza ricca di sorprese, tra curiosità e atmosfere uniche.

© Liberoquotidiano.it - Chi siete? Da dove venite? Che portate? Un fiorino! Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino! Un turista che decida di trascorrere un fine settimana a Firenze può ritrovarsi di continuo catapultato nel famoso sketch con Benigni e Troisi del film "Non ci resta che piangere". Ogni tre passi c'è da sborsare qualcosa anche se credevi di aver saldato già tutto. Prima scena: chiesa di Santa Maria Novella. L'ingresso è a pagamento e costa sette euro e cinquanta ma il visitatore pagante, una volta entrato nella maestosa basilica domenicana, scopre che la celebre Trinità di Masaccio è in restauro e per poterla ammirare da vicino salendo sui ponteggi utilizzati dai tecnici del ripristino c'è un sovraprezzo di un fiorino.