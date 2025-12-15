Chi ha vinto Chi vuol essere milionario? | la storia delle domande più difficili e le risposte da un milione
È ricominciato dopo cinque anni "Chi vuol essere milionario?", condotto da Gerry Scotti e subito Vittoria Licari ha vinto per la quinta volta il montepremi: ecco le domande da un milione e i concorrenti che le hanno indovinate. Fanpage.it
Chi vuol essere milionario? La risposta da un milione
Ascolti TV 14 dicembre: chi ha vinto tra Sarà Sanremo, Chi vuol essere milionario e Che tempo che fa - Chi ha vinto tra Sarà Sanremo, in onda su Rai1, il torneo di Chi vuol essere milionario in onda su Canale5 e Che tempo che fa, proposto dal Nove ... fanpage.it
'Chi vuol essere milionario', Vittoria vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa - Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi- libero.it
Vittoria, pensionata di 69 anni ha vinto un milione di euro a Chi vuol essere milionario che colpaccio https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/vittoria-licari-vince-il-milione-al-milionario-dalla-domanda-piu-difficile-ai-soldi-vinti - facebook.com facebook