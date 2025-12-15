Chi esce dal Grande Fratello stasera 15 dicembre 2025 | eliminato e quinto finalista ultima puntata posticipata

Stasera, 15 dicembre 2025, andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello, con Simona Ventura pronta a chiudere il televoto che deciderà chi tra i concorrenti accederà alla finale e chi sarà eliminato. Due finalisti si contendono il titolo, mentre i fan attendono con ansia l'esito di questa fase decisiva.

Chi esce dal Grande Fratello stasera, lunedì 15 dicembre 2025? E' ciò che si chiedono i fan del reality da.

Grande Fratello: stasera la corsa verso la finalissima - Omer e Domenico in corsa per la finale, Benedetta e Valentina a faccia a faccia e il primo superfinalista: una puntata da non perdere ... grandefratello.mediaset.it

