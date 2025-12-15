Chi era Anna Rusticano la cantante di Tutto è musica

Il 15 dicembre 2025 si è spenta Anna Rusticano, celebre cantante italiana degli anni ’80. A soli 71 anni, la sua voce iconica ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Ricoverata a Roma per una polmonite, Rusticano rappresenta un capitolo importante della scena musicale di quegli anni, ricordata per il suo contributo e il suo talento.

Lunedì 15 dicembre 2025 è morta una delle voci simbolo degli Anni ’80 italiani. A causa di una polmonite, si è spenta a 71 anni Anna Rusticano, che era ricoverata in una clinica di Roma. A dare la notizia è stata la sorella Sandra. Anna Rusticano, tra i volti più noti degli Anni ’80, si era da tempo ritirata dalle scene. Anna Rusticano, simbolo degli Anni ‘80. Anna Rusticano nacque a Firenze nel 1954 e, ancora giovanissima, si trasferì a Bologna per rincorrere il sogno di diventare una cantante. Nel 1970 viene notata dall’importante discografico Walter Guertler e con lui pubblica il suo primo 45 giri: Con la testa piena di sogni. Dilei.it

