Chi è Xu Bo l’Elon Musk cinese con più di 300 figli | Solo maschi sono superiori Il migliore sarà il mio erede

Xu Bo, imprenditore cinese di 48 anni e fondatore di Duoyi Network, ha attirato l'attenzione per il suo incredibile numero di figli maschi, superando i 300. La sua storia, legata al successo nei giochi online di fantasy, è diventata oggetto di interesse dopo che un giudice di Los Angeles ha scoperto numerosi riconoscimenti di paternità associati al suo nome.

La storia di Xu Bo, 48 anni, fondatore della Duoyi Network e miliardario cinese arricchitosi grazie ai giochi online di fantasy, è emersa quando Amy Pellman, giudice per la famiglia di Los Angeles, ha notato un numero sospetto di pratiche di riconoscimento di paternità tutte legate al suo nome. La magistrata ha così sospeso le procedure, portando alla luce un fenomeno che coinvolge sempre più ricchi cinesi: l'utilizzo di agenzie di surrogazione negli Stati Uniti per generare eredi senza alcun legame matrimoniale o affettivo. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Xu Bo avrebbe già almeno cento figli nati da madri surrogate, tutti maschi, attualmente affidati alle cure di levatrici a Irvine, in California.