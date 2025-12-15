Chi è Nicolò Filippucci e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Nicolò Filippucci, tra i giovani talenti emergenti, si prepara a debuttare tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026. Con un percorso iniziato tra studio, scrittura e prime esibizioni dal vivo, ha saputo consolidare il suo talento e la sua passione, trovando nelle esperienze nei talent una tappa fondamentale del suo cammino musicale.

Per Nicolò Filippucci la musica arriva ben prima della televisione. Studio, scrittura e prime esperienze dal vivo gli hanno permesso di costruire un percorso che ha trovato nei talent un punto di svolta, senza esaurirsi lì. Dopo il passaggio nella scuola di Amici, il cantautore umbro classe 2006 approda tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, portando sul palco Laguna. Chi è Nicolò Filippucci . Nicolò Filippucci è un cantautore umbro classe 2006, originario di Perugia. La musica entra molto presto nella sua vita: studia chitarra da bambino e cresce in un ambiente legato alla formazione musicale cantando anche nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi.