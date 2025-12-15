Chi è Nick Reiner il figlio di Rob Reiner arrestato per il duplice omicidio dei genitori

Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, è stato arrestato in relazione al duplice omicidio dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, trovati morti nella loro abitazione di Brentwood. L'episodio ha suscitato grande scalpore e ha portato le autorità a avviare un'indagine approfondita sulla tragica tragedia avvenuta il 14 dicembre 2025 a Los Angeles.

La morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer Reiner, trovati senza vita nella loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles, il 14 dicembre 2025, ha scosso profondamente Hollywood e aperto un’indagine per omicidio da parte delle autorità. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla figura di Nick Reiner, il secondo figlio della coppia, arrestato dopo il duplice omicidio, e sulla sua storia personale, segnata da fragilità profonde e da un percorso tutt’altro che lineare. Nato il 14 settembre 1993, Nick Reiner ha 32 anni ed è il figlio di mezzo di Rob Reiner e Michele Singer Reiner, sposatisi nel 1989. Cinemaserietv.it

