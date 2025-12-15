Chi è Mohamed Shahin l' imam di Torino liberato dai giudici e cosa aveva detto sul 7 ottobre

Mohamed Shahin, imam di Torino, è stato recentemente rilasciato su decisione della Corte di Appello. Le autorità di polizia lo hanno descritto come una minaccia concreta e grave per la sicurezza dello Stato, in relazione alle sue dichiarazioni sul 7 ottobre. L'articolo approfondisce chi è Shahin e il contesto delle sue affermazioni.

© Ilgiornale.it - Chi è Mohamed Shahin, l'imam di Torino liberato dai giudici e cosa aveva detto sul 7 ottobre "Una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato": così le autorità di polizia hanno definito Mohamed Shahin, l'imam di Torino rilasciato oggi su indicazione della Corte di Appello del capoluogo piemontese. L'uomo, 47 anni di origini egiziane, era rinchiuso dal 24 novembre in un Centro di permanenza per il rimpatrio a Caltanissetta, in Sicilia, in attesa di espulsione. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati del religioso che guida la moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, finito nel mirino del Viminale per le sue posizioni radicali. Chi è Mohamed Shahin.

