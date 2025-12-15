Chi è Elhaida Dani la nuova Esmeralda di Notre Dame de Paris

Elhaida Dani, cantante albanese e italiana d’adozione, è diventata la nuova Esmeralda di Notre Dame de Paris. Dopo il successo in un talent show, ha conquistato i palcoscenici internazionali interpretando la protagonista gitana dell’opera di Riccardo Cocciante, portando sul palco una voce vibrante e coinvolgente.

Dalla vittoria schiacciante in un talent show alla consacrazione sui palcoscenici internazionali. Elhaida Dani, cantante albanese e italiana d’adozione, è stata scelta per vestire i panni di Esmeralda, la protagonista gitana e indomita dell’opera popolare dei record, Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Ma chi è questa stella, che ha raccolto l’eredità di un’icona come Lola Ponce? Il trionfo a The Voice of Italy. Classe 1993, il grande pubblico italiano ha conosciuto Elhaida Dani durante la prima edizione di The Voice of Italy. Appena diciannovenne (era il 2013), la sua performance energica con Mama knows best di Jessie J fece girare tutte le sedie, ma la giovane artista non ebbe alcuna esitazione, scegliendo il team di Riccardo Cocciante. Dilei.it

