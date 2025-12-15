Chi è Angelica Bove e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Angelica Bove, giovane talento emerge tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, dopo aver conquistato pubblico e critica attraverso social e talent show. Con la sua voce e il suo stile unico, si prepara a portare sul palco dell'Ariston un brano che promette di lasciare il segno. Un debutto atteso che segna un'importante tappa nella sua carriera musicale.

Negli ultimi anni Angelica Bove si è fatta conoscere attraverso un percorso costruito tra social e talent televisivi. Dai primi video condivisi online fino all’esperienza a X Factor e a Sanremo Giovani, la cantante romana ha trasformato un vissuto personale complesso in una carriera musicale intensa. Un cammino che la porta sul palco di Sanremo 2026, nella sezione Nuove Proposte. Chi è Angelica Bove. Classe 2003, Angelica Bove è una giovane cantante romana. Nata da un parto quadrigemellare, ha dovuto fare molto presto i conti con il dolore e con la consapevolezza della perdita: rimasta orfana, ha trasformato il proprio vissuto in una materia emotiva che ritorna spesso nelle sue canzoni. Dilei.it

