Chi difenderà l’Ucraina? L’articolo 5 la paura della defezione Usa e le richieste di Kiev all’Europa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo analizza le dinamiche attorno alla difesa dell’Ucraina, focalizzandosi sui timori di una possibile defezione degli Stati Uniti e sulle richieste di sostegno avanzate da Kiev all’Europa. Mentre Zelensky ha tentato di coinvolgere la Nato, la situazione rimane complessa, sollevando interrogativi sulle alleanze e sulla capacità di risposta internazionale in un contesto di crescente tensione.

Immagine generica

L’Ucraina non chiederà di essere ammessa alla Nato. Volodymyr Zelensky ci ha provato fino all’ultimo, offrendo anche le sue dimissioni in cambio. Ma l’ipotesi dal giorno del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump non è mai stata sul tavolo. Ma i negoziati di pace con la Russia prevedono la difesa di Kiev. Come? L’ombrello dell’ articolo 5 dell’Alleanza Atlantica rimane sul tavolo della trattativa. Ma in un allegato al piano russo-americano si legge che sarà il presidente degli Stati Uniti a decidere come reagire a un eventuale nuovo attacco. E, scrive il Corriere della Sera, Zelensky e i partner europei temono che, alla prova dei fatti, Trump possa scegliere una reazione blanda, per esempio adottare leggere sanzioni economiche. Open.online