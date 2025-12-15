Chi continua a formarsi è più competitivo

La Scuola di Alta Formazione dell’Università di Bergamo propone percorsi multidisciplinari, integrando competenze da tutti gli otto Dipartimenti dell’Ateneo. Un’opportunità per chi desidera aggiornarsi e rimanere competitivo in un contesto in continua evoluzione, affrontando le principali tematiche emergenti con una formazione innovativa e completa.

