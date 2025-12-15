Chi ci sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma | ospiti e scaletta
Il concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma si prepara a vivere una serata imperdibile, con una line-up di grande rilievo. Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso sono i tre artisti che si esibiranno, offrendo un evento musicale di alto livello per accogliere il nuovo anno nella suggestiva cornice storica della capitale.
