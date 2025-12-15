Chelsea Maresca rompe il silenzio | parole che pesano

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Chelsea torna alla vittoria con un 2-0 sull’Everton, interrompendo il momento difficile. Ma le parole di Maresca, che rompe il silenzio, aggiungono ulteriori sfumature a un momento delicato per il club, tra segnali di ripresa e tensioni interne.

Il Chelsea ritrova i tre punti, ma non la serenità. Il 2-0 sull’Everton, arrivato sabato in Premier League, ha interrotto una serie negativa che durava da quattro partite e ha restituito ossigeno alla classifica. Eppure, nel post-partita, Enzo Maresca ha spostato l’attenzione dal campo a ciò che si muove dietro le quinte, lasciando emergere un clima tutt’altro che disteso a Stamford Bridge. Il tecnico italiano, reduce da settimane dense di pressioni e aspettative, ha scelto parole che non sono passate inosservate. “Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui”, ha detto senza giri di parole, dando voce a un malessere che va oltre il risultato. Como1907news.com

