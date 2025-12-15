Checco Zalone ecco perché gli utili sono crollati del 97% dopo l' addio della moglie
Dopo l'uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società di gestione degli affari cinematografici di Checco Zalone, si sono registrati un drastico calo degli utili e ricavi, che hanno subito una diminuzione del 97%. Questo articolo analizza le conseguenze di questa separazione sulla situazione finanziaria dell'artista e i possibili motivi dietro il crollo.
Crac in bilancio. Subito dopo l’uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società che gestisce gli affari cinematografici di Checco Zalone, ricavi e utili hanno imboccato una discesa verticale. In un solo esercizio, i numeri si sono sgonfiati fino a perdere oltre il 90% del loro valore, segnando uno dei crolli più netti mai registrati nella storia finanziaria dell’attore pugliese. Una coincidenza temporale troppo evidente per essere ignorata: la fine del matrimonio e l’addio dell’ex moglie alla guida operativa dell’azienda hanno prodotto effetti immediati e pesantissimi sui conti. Fino a febbraio dello scorso anno, Mariangela Eboli era l’amministratrice unica della Mlz srl. Liberoquotidiano.it
