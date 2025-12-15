Che Tempo che Fa le pagelle del 14 dicembre | Lucio Corsi struggente 9 la rabbia di Luciana Littizzetto 9,5

che tempo che fa le pagelle del 14 dicembre lucio corsi struggente 9 la rabbia di luciana littizzetto 95

© Dilei.it - Che Tempo che Fa, le pagelle del 14 dicembre: Lucio Corsi struggente (9), la rabbia di Luciana Littizzetto (9,5)

Musica, comicità, attualità: questi gli ingredienti della puntata di  Che Tempo che Fa  del 14 dicembre, in cui il solito timoniere –  Fabio Fazio  – ha guidato i suoi  ospiti  lungo un racconto fatto di rivelazioni ma anche di riflessioni importanti, come quella sulla  Cucina Italiana appena divenuta Patrimonio dell’UNESCO. In studio, tantissimi ospiti: da  Lucio Corsi  – pronto per partire in pullman per un lungo tour – ad  Alessandro Siani, che ha festeggiato i suoi primi 50 anni. Ma cos’è accaduto in diretta? Vediamolo nel nostro consueto pagellone. Lucio Corsi – Voto: 9. L’intervista più poetica della serata, senza ombra di dubbio. Dilei.it

