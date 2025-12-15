Che sofferenza per battere la Sammaurese

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
che sofferenza per battere la sammaurese

© Ilrestodelcarlino.it - Che sofferenza per battere la Sammaurese

ATLETICO 3 SAMMAURESE 2 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, Feltrin, Nonni; Carbone, Muro, Coppola (7’st Forgione), Sbrissa (38’st Vechiarello), Sardo (23’st Antoniazzi); Minicucci (18’st Belloni), Maio (27’st Didio). A disp.: Viganò, D’Alessandro, Bucco, Gafuri. All. Simone Seccardini SAMMAURESE (3-4-1-2): Pollini; Manzi, Magnanini (44’st Pipicella), Ramires; Ponticelli (44’st Cenci), Nisi (40’st Volonghi), Said (15’st Sare), Dimitri; Bertani; Merlonghi, Conti (40’st Amadori). A disp.: Pazzini, Klain, Moncastelli, Guerra. All. Mauro Roberto Antonioli Arbitro: Catalani di Ciampino Reti: 22’pt Sardo, 31’st Maio, 28’st Nisi, 40’st rig. Ilrestodelcarlino.it

sofferenza battere sammaureseChe sofferenza per battere la Sammaurese - Terza vittoria in quattro gare per i bianconeri che vedono la zona playoff. msn.com