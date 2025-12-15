Che cosa ci faceva uno stivale di Babbo Natale alto 10 metri in piazza

In pieno centro, uno strano e sorprendente elemento natalizio cattura l’attenzione di passanti e clienti: uno stivale di Babbo Natale alto 10 metri si erge in piazza, diventando protagonista dell’atmosfera festiva. La sua imponente presenza si inserisce nella magica cornice delle festività, attirando sguardi e curiosità di chi si aggira alla ricerca dei regali di Natale.

Impossibile non vederlo: alto 10 metri svettava nella piazza, attirando l'attenzione dei molti che ero in giro per il centro alla ricerca dei regali di Natale. Ha riscosso un grande successo – e ha richiamato tanti visitatori – il Villaggio di Natale allestito nella giornata di domenica 14.