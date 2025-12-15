Che clima teso tra Albano e Romina ma avete sentito la frecciatina di lei? Pubblico basito!

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Romina Power ha rilasciato un’intervista che ha sorpreso il pubblico, rivelando dettagli e emozioni intense. Tra le sue parole, una frecciatina rivolta ad Albano ha catturato l’attenzione, lasciando tutti senza parole e alimentando i gossip sulla loro relazione.

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 14 dicembre, Romina Power si è raccontata in un’intervista intensa e a tratti spiazzante. Al centro della conversazione con Silvia Toffanin, il suo libro autobiografico, un viaggio personale che attraversa l’infanzia, gli amori, le scelte difficili e le ferite mai rimarginate. Tra ricordi familiari e riflessioni profonde, non sono mancate stoccate inaspettate che hanno riportato sotto i riflettori il rapporto con Albano Carrisi, lasciando il pubblico sorpreso dal tono ironico ma affilato di alcune sue risposte. Romina Power e la frecciatina ad Albano: ridendo e scherzando si dice la verità?. Donnapop.it

Al Bano e Romina il clima si fa teso La presa di posizione dell’ex moglie “Non ci sto”

