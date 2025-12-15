CF Talavera de la Reina-Real Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Goleada dei Blancos in arrivo?

Il match tra CF Talavera de la Reina e Real Madrid si avvicina, promettendo emozioni e sorprese. Con Xabi Alonso alla ricerca di stabilità dopo recenti difficoltà, i Blancos puntano a consolidare la loro posizione, mentre i pronostici e le quote si fanno sempre più interessanti. Un'analisi delle formazioni ufficiali e delle tendenze del gioco può aiutare a prevedere l’esito di questa sfida.

© Infobetting.com - CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Goleada dei Blancos in arrivo? Sospiro di sollievo per Xabi Alonso: la vittoria in casa dell'Alaves rida un minimo di tranquillità all'allenatore basco, che nelle ultime settimana ha visto addensarsi molte nubi sopra la sua testa e che rimane comunque in discussione. Mercoledì notte il Real Madrid farà il suo esordio in Copa del Rey e sfiderà il CF Talavera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

