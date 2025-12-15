CF Talavera de la Reina-Real Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Goleada dei Blancos in arrivo?

Il match tra CF Talavera de la Reina e Real Madrid, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un’ulteriore sfida per i Blancos. Dopo l’ultima vittoria dell’Alaves, Xabi Alonso cerca di ritrovare serenità e continuità, mentre si analizzano formazioni, quote e pronostici per questa partita. Una goleada dei madrileni potrebbe essere una svolta importante nel cammino di Alonso.

Sospiro di sollievo per Xabi Alonso: la vittoria in casa dell’Alaves rida un minimo di tranquillità all’allenatore basco, che nelle ultime settimana ha visto addensarsi molte nubi sopra la sua testa e che rimane comunque in discussione. Mercoledì notte il Real Madrid farà il suo esordio in Copa del Rey e sfiderà il CF Talavera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esordio dei Blancos in Copa del Rey

cf talavera de reinaTalavera de la Reina vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Copa del Rey | 17/12/25 - Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Talavera de la Reina vs Real Madrid por Copa del Rey el 17/12/25. goal.com

cf talavera de reinaPrevia del CF Talavera de la Reina – Málaga CF - El Málaga CF visita el Estadio Municipal El Prado para medirse al CF Talavera de la Reina en la 2ª ronda de la Copa del Rey. malagacf.com

