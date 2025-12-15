CF Talavera de la Reina-Real Madrid mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Goleada dei Blancos in arrivo?

Il match tra CF Talavera de la Reina e Real Madrid, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un’ulteriore sfida per i Blancos. Dopo l’ultima vittoria dell’Alaves, Xabi Alonso cerca di ritrovare serenità e continuità, mentre si analizzano formazioni, quote e pronostici per questa partita. Una goleada dei madrileni potrebbe essere una svolta importante nel cammino di Alonso.

Previa del CF Talavera de la Reina – Málaga CF - El Málaga CF visita el Estadio Municipal El Prado para medirse al CF Talavera de la Reina en la 2ª ronda de la Copa del Rey. malagacf.com

Sorteggi Coppa del Re: Sarà il Talavera de la Reina l'avversario del Real Madrid. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.