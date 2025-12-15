Cessione Juventus dopo il rifiuto a Tether arriva il colpo di scena Cosa succede

Dopo il rifiuto a Tether, si apre un nuovo scenario per la Juventus, con sviluppi che hanno colpito il mercato finanziario. Il titolo della società ha registrato una performance eccezionale in Borsa, suscitando grande attenzione e speculazioni tra gli investitori. Ecco cosa sta succedendo nel contesto della possibile cessione del club e le ripercussioni sul mercato.

Il titolo della Juventus Football Club ha registrato una straordinaria performance in Borsa, culminando in una spettacolare "seduta sugli scudi" a Piazza Affari. Questo eccezionale rialzo è stato innescato da un evento cruciale a livello societario che ha avuto ripercussioni immediate e significative sul mercato azionario. La notizia che ha dominato la scena finanziaria è stata la reiezione unanime da parte del Consiglio di Amministrazione di Exor N.V. dell'offerta presentata da Tether Investments per l'acquisto della totalità delle azioni del club bianconero. Exor, la holding di investimento controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann, detiene attualmente una quota di controllo pari al 65,4% della società calcistica, rendendo la sua decisione l'elemento determinante nell'intera vicenda.

