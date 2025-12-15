Cesena FC e Stamperia Pascucci uniti verso i 200 anni d’arte

Cesena FC e Stamperia Pascucci hanno avviato una collaborazione speciale, celebrando insieme i 200 anni di arte e tradizione. Un dono fatto a mano ha segnato l'inizio di una partnership che unisce passione sportiva e artigianato, creando un nuovo capitolo di collaborazione tra le due realtà.

Un dono fatto a mano, consegnato nel momento più atteso, ha aperto una nuova pagina di collaborazione tra Antica Stamperia Pascucci e Cesena Football Club. La notizia arriva da Gambettola, con un comunicato diffuso il 15 dicembre 2025, mentre sullo sfondo si avvicina un traguardo storico: i 200 anni della Stamperia.

