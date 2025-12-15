Cesare De Stefano imprenditore con un' allergia ai lieviti | A un certo punto mi gonfiavo senza motivo Non digerivo più nulla La dieta sana richiede intelligenza non scorciatoie

Cesare De Stefano, imprenditore modenese con un'allergia ai lieviti, condivide la sua esperienza di sofferenza e rinascita. Dopo una grave reazione allergica, ha affrontato un percorso di consapevolezza e cambiamento, evidenziando l'importanza di una dieta equilibrata e intelligente. Nel suo nuovo libro, descrive il viaggio verso il benessere e la superamento dei limiti imposti dalla malattia.

© Vanityfair.it - Cesare De Stefano, imprenditore con un'allergia ai lieviti: «A un certo punto mi gonfiavo senza motivo. Non digerivo più nulla. La dieta sana richiede intelligenza, non scorciatoie» Dopo una grave reazione allergica, l'imprenditore modenese racconta in un nuovo libro come è uscito dall'incubo elaborando un percorso strutturato. Vanityfair.it Scrivere un libro conviene? L'esperienza di Stefano Cesare Palazzi, consulente bancario, 2 anni dopo Fondazione Cesare Pavese | Santo Stefano Belbo - facebook.com facebook