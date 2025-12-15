Il romanzo d’esordio di Manuel De Teffé, “C’era una volta a Roma”, si distingue per la sua capacità narrativa, arrivando in finale al Premio Sergio Leone – Città di Roma nella sezione Narrativa e Scrittura. Un riconoscimento che sottolinea il talento emergente dell’autore e l’interesse suscitato dalla sua opera nel panorama letterario.

© Periodicodaily.com - “C’era una volta a Roma” di Manuel De Teffé in cinquina al Premio Sergio Leone – Città di Roma

Il romanzo d’esordio di Manuel De Teffé, “C’era una volta a Roma”, entra ufficialmente nella cinquina finalista del Premio Sergio Leone – Città di Roma, nella sezione Narrativa e Scrittura. La serata di premiazione si terrà domani, lunedì 15 dicembre 2025, a partire dalle 17:45, presso la libreria Notebook all’interno dell’Auditorium Parco della Musica di . Periodicodaily.com

C’era una volta a Roma, il romanzo di di Manuel De Teffé in cinquina al Premio Sergio Leone – Città di Roma - Il romanzo d’esordio di Manuel De Teffé, C’era una volta a Roma, entra nella cinquina finalista della sezione Narrativa e Scrittura del Premio Sergio ... ciakmagazine.it

Mentre tante serrande vengono abbassate per l'ultima volta, tra via Roma e Galleria Mazzini nuovi negozi animano il commercio. I problemi che costringono le realtà storiche a chiudere pesano però sul commercio di vicinato: negli ultimi 12 anni in Italia hanno - facebook.com facebook