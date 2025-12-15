Cep al Giardino dei Petrazzi nasce un presidio educativo per la salute mentale dei ragazzi
Al Giardino dei Petrazzi nasce un nuovo presidio educativo dedicato alla salute mentale dei ragazzi. La cooperativa Idee in Movimento, partner del progetto Arrinesci co-finanziato da “Con i Bambini”, annuncia l’apertura delle iscrizioni a laboratori gratuiti rivolti agli adolescenti, promuovendo il benessere e il supporto psicologico tra i giovani.
Palermotoday.it
