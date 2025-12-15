Centro storico | nuova vita per alcune piazze tutte le novità e quelle in arrivo

Nel centro storico di Genova, alcune piazze storiche stanno vivendo una trasformazione grazie a interventi di riqualificazione. Piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo sono al centro di queste novità, presentate lunedì mattina. Un nuovo volto per queste aree, che promette di valorizzare il patrimonio urbano e migliorare la qualità della vita dei residenti e visitatori.

Riqualificazione e nuova vita per alcune piazzette del centro storico, a pochi passi da via Balbi. Lunedì mattina sono state presentate le novità che riguardano piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (meglio nota come piazza Macellari). Tra le novità un campo da mini.

