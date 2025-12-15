Centro Polifunzionale di San Leone nel degrado l' ex consigliere comunale lancia l' allarme

Il Centro Polifunzionale di San Leone, frequentato quotidianamente da numerosi cittadini, versa in stato di degrado. L'ex consigliere comunale ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni attuali, evidenziando il rischio di un possibile deterioramento che potrebbe compromettere l’uso e la sicurezza di questa importante struttura per la comunità.

"Il centro polifunzionale di San Leone accoglie ogni giorno una folta utenza proveniente da tutta la città e non solo. Una struttura di fondamentale importanza per Catania ma che attualmente si trova in uno stato di profondo degrado: servono immediatamente opere di manutenzione ordinaria e.

