Centro per l' autismo MID | Conclusione positiva grazie all' impegno dell’ASL di Avellino

Il Centro per l'autismo di Avellino si avvicina alla realizzazione, grazie all'impegno dell’ASL locale. Questa struttura rappresenta una speranza concreta per le famiglie e i giovani affetti da disturbi dello spettro autistico, rafforzando il supporto e le opportunità nella nostra comunità. Il prossimo Natale porterà la conferma di un importante passo avanti per il territorio.

Centro per l’Autismo, il MID: “Regalo di Natale promesso alla città da Commissario, Prefetto e Manager Asl è diventato realtà” - Le Associazioni Movimento Italiano Disabili, l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza raccolgono con favore e soddisfazione la notizia apparsa sui media della ... irpinianews.it