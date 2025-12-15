Centri estivi Bonetti | Proposta legge sana il mancato riconoscimento dell' educazione non formale – Il video

Il Parlamento discute una proposta di legge firmata da Bonetti che mira a riconoscere ufficialmente l'educazione non formale, spesso trascurata nel sistema educativo. Questo intervento punta a valorizzare le esperienze extrascolastiche, come i centri estivi, come strumenti fondamentali per lo sviluppo personale, sociale e civico dei giovani.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "L'educazione non formale, accanto alla scuola, rappresenta un'esperienza di primaria importanza per la crescita sana, armoniosa, equilibrata da parte dei ragazzi ma ancora più per il loro empowerment, per la formazione ad una piena e compiuta cittadinanza. In questa legge si vanno ad individuare i soggetti che agiscono come comunità educanti: quelli del terzo settore, dell'associazionismo, il mondo degli oratori, degli enti religiosi, il mondo della cultura, il mondo delle associazioni sportive. Soggetti che nella nostra Italia, nelle nostre città, nei più piccoli comuni sono il presidio della nostra Repubblica nell'accompagnamento e nella crescita per le nuove generazioni e che quindi meritano di essere riconosciuti nel loro valore e sostenuti nella loro attività".

Educazione non formale: 135 milioni ai Comuni per i centri estivi e ora una proposta di legge per riconoscere terzo settore, oratori e associazioni come comunità educanti - La presidente di Azione, Elena Bonetti, ha illustrato in aula alla Camera la proposta di legge di cui è prima firmataria sul sostegno alle attività educative non formali. orizzontescuola.it

