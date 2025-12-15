Centri anziani tregua con il Comune Ecco come la politica ha accontentato tutti

Dopo due anni e mezzo di tensioni, ricorsi e incontri, i centri anziani trovano un accordo con il Comune. La politica ha lavorato per trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti coinvolte, segnando una tregua nel lungo confronto che ha coinvolto cittadini, amministratori e associazioni.

Due anni e mezzo di ricorsi, schermaglie a distanza, raccolte firme, assemblee pubbliche piene di tensione e incontri privati ancora più agitati. Tanto c'è voluto a Roma Capitale per porre fine (almeno per ora) allo scontro con qualche decina di centri anziani "dissidenti", contrari al nuovo.