Cento regge tre tempi poi si arrende Rimbalzi e qualità premiano Pesaro
victoria pesaro 80 sella cento 66 VICTORIA LIBERTAS: Trucchetti 3, Bertini 13, Maretto 8, De Laurentiis 12, Tambone 19, Virginio 3, Felder 7, Miniotas 13, Fainke 2, Sakine Yassine n.e. Leonardi n.e. All. Leka SELLA CENTO: Tanfoglio, Arletti 2, Conti 4, Berdini 8, Devoe 14, Moretti 3, Montano 3, Davis 28, Fall 4, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. Tiberti n.e. All. Di Paolantonio Arbitri: Rudellat, Martellosio e Picchi Parziali: 15-15, 33-36, 56-54 Note: tiri da 3 Pesaro 721, Cento 520, tiri da 2 Pesaro 1942, Cento 2041, tiri liberi Pesaro 2126, Cento 1116, rimbalzi Pesaro 47, Cento 31. Dopo essere stata in vantaggio per quasi 30 minuti, la Sella Cento cede nell’ultimo quarto e si inchina alla capolista Pesaro col punteggio di 80-66. Sport.quotidiano.net
Cento regge tre tempi, poi si arrende. Rimbalzi e qualità premiano Pesaro - La Benedetto XIV rimane avanti anche ad inizio terzo quarto grazie ad 8 punti quasi consecutivi di Davis, ma è Devoe dalla lunetta a dare il massimo vantaggio sul +8, 45- msn.com
