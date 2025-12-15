Centinaia di reperti dell'antica Roma nel caveau dell'oligarca bulgaro | indagato Vasil Bojkov

La procura di Roma ha avviato un’indagine su Vasil Bojkov, noto oligarca bulgaro, coinvolgendolo per il possesso di circa 300 reperti archeologici attribuiti all’antica Roma. Gli oggetti sono stati trovati nel caveau del magnate, sollevando interrogativi sulla provenienza e sulla legalità del loro possesso.

La procura di Roma indaga su Vasil Bojkov, magnate bulgaro del gioco d'azzardo, per 300 reperti ritenuti parte del patrimonio archeologico italiano.