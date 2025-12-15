Cena musicale a Lo Scalo | in consolle DjGiò & Patty il 20 dicembre a Como
Sabato 20 dicembre Lo Scalo, trattoria & pizzeria di Como, ospita una cena musicale pensata per chi vuole trascorrere una serata diversa, unendo il piacere della buona tavola a quello della musica. A scandire il ritmo della serata saranno Dj.Giò & Patty, in consolle con una selezione musicale. Quicomo.it
