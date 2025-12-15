Cena di Natale della Lega Salvini | Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti

Durante la cena di Natale della Lega, Matteo Salvini e Giuseppe Valditara hanno condiviso interventi incentrati sul ruolo e il valore di insegnanti e studenti, sottolineando gli sforzi del governo per valorizzare il settore dell’istruzione. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e auguri, evidenziando l'impegno dei rappresentanti politici nei rispettivi ambiti di competenza.

Due ministri sono intervenuti alla cena di auguri natalizi della Lega: quello dei Trasporti ed Infrastrutture (nonché segretario federale del Carroccio) Matteo Salvini e quello dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il primo lo ha fatto via telefono, elencando una serie di novità per il.

