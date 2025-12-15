Cena di Natale della Lega Salvini | Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena di Natale della Lega, Matteo Salvini e Giuseppe Valditara hanno condiviso interventi incentrati sul ruolo e il valore di insegnanti e studenti, sottolineando gli sforzi del governo per valorizzare il settore dell’istruzione. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e auguri, evidenziando l'impegno dei rappresentanti politici nei rispettivi ambiti di competenza.

cena di natale della lega salvini valditara sta ridando dignit224 a insegnanti e studenti

© Ilpiacenza.it - Cena di Natale della Lega, Salvini: «Valditara sta ridando dignità a insegnanti e studenti»

Due ministri sono intervenuti alla cena di auguri natalizi della Lega: quello dei Trasporti ed Infrastrutture (nonché segretario federale del Carroccio) Matteo Salvini e quello dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il primo lo ha fatto via telefono, elencando una serie di novità per il. Ilpiacenza.it

?? Matteo Salvini con Lucia Borgonzoni alla cena di Natale della Lega (Parma, 19/12/2019).

Video ?? Matteo Salvini con Lucia Borgonzoni alla cena di Natale della Lega (Parma, 19/12/2019).

cena natale lega salviniCena natalizia per la Lega con Andrea Crippa e Davide Bordoni - NewTuscia – VITERBO – Scambio di auguri per la Lega giovedì sera in una conviviale che ha riunito i vertici comunali, provinciali, regionali e nazionali prima di Natale e dopo la positiva  tornata ele ... newtuscia.it

cena natale lega salviniLa Lega riunita per lo scambio degli auguri di Natale: collegamento a sorpresa di Matteo Salvini - I tesserati della Lega di Grosseto si sono riuniti per lo scambio degli auguri di Natale: intervenuto anche Matteo Salvini ... grossetonotizie.com