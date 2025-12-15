Celebrazione al buio nel Santuario di Saronno per la suggestiva Messa Rorate

Nel silenzio della mattina, il Santuario di Saronno si è acceso di atmosfere suggestive durante la Messa Rorate. La chiesa, immersa nel buio e illuminata dalle candele, ha offerto un momento di spiritualità intensa e contemplativa, diventando protagonista di uno degli appuntamenti più evocativi dell’Avvento nella città.

© Ilnotiziario.net - Celebrazione al buio nel Santuario di Saronno per la suggestiva Messa Rorate La chiesa ancora immersa nel buio, illuminata solo dalla luce tremolante delle candele, ha accolto stamattina uno degli appuntamenti più suggestivi dell'Avvento a Saronno. Alle 7, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, si è celebrata la Messa "Rorate", una tradizione antica riscoperta e proposta per il terzo anno consecutivo. Il riferimento è all'inno latino .