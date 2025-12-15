Cei | messaggio per il dialogo ebrei-cristiani

La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha inviato un messaggio in vista della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, prevista per il 17 gennaio 2026. L’iniziativa mira a rafforzare i rapporti e favorire un confronto costruttivo tra le due comunità religiose.

Dalla Cei arriva un messaggio in occasione della prossima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che si celebrerà il 17 gennaio 2026.

