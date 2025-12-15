© Palermotoday.it - Cefalù, parcheggi gratuiti fino al 7 gennaio

L'amministrazione comunale, in occasione degli eventi del Magico Natale a Cefalù e per facilitare quanti sceglieranno di venire a visitare la città, ha reso gratuiti i parcheggi che si trovano sul lungomare Giardina. La misura avrà validità sino al 7 gennaio 2026. Lo fa sapere il Comune di Cefalù. Palermotoday.it

Parcheggi gratis il sabato pomeriggio fino a gennaio - I parcheggi a pagamento, oltre ai giorni festivi, continueranno infatti ad essere gratuiti tutti i sabato ... ilrestodelcarlino.it

In centro ricavati 98 parcheggi gratuiti per i residenti: ecco la mappa - Il Comune di Rieti entro nel dettaglio della politica dei parcheggi gratuiti riservati ai residenti (98 in totale) nei pressi delle nuove aree di sosta a pagamento, in vigore a partire da ... ilmessaggero.it