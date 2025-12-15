Cedimento dovuto a infiltrazioni | chiusura precauzionale per la concattedrale di Ostuni

OSTUNI - La Concattedrale di Santa Maria Assunta di Ostuni ha chiuso temporaneamente le sue porte al pubblico per ragioni di sicurezza. La decisione è stata presa in seguito al cedimento di una porzione del transetto laterale destro, un evento verificatosi a causa di infiltrazioni d’acqua che. Brindisireport.it

