Cedimento all' ex discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino sopralluogo dell' Arpac

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cedimento si è verificato all'ex discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino. In seguito a una segnalazione del residente Domenico Gambacorta e a una comunicazione inviata tramite PEC, il Dipartimento dell'Arpac di Avellino ha effettuato un sopralluogo nella mattinata di oggi per valutare la situazione.

“Grazie alla segnalazione del signor Domenico Gambacorta, residente a Difesa Grande e alla mia Pec di giovedi 11 Dicembre, nella mattinata di oggi il Dipartimento dell'Arpac di Avellino ha effettuato un sopralluogo nei pressi della Discarica. Ho sollecitato anche il Comune e i Vigili Urbani per. Avellinotoday.it

