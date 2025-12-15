C' è un' alternativa al landinismo Intervista a Daniela Fumarola

In un contesto di crescente fermento sociale, Daniela Fumarola propone un approccio differente rispetto alle tradizionali rivendicazioni di massa. Attraverso un sindacato moderno e antipopulista, si apre una riflessione su nuove strategie di rappresentanza e partecipazione, lontane dai vecchi slogan e dalle logiche del passato. Un'alternativa che mira a rispondere alle sfide contemporanee con idee innovative.

© Ilfoglio.it - C'è un'alternativa al landinismo. Intervista a Daniela Fumarola Essere alternativi alla rivolta sociale e agli slogan novecenteschi, costruendo un sindacato moderno e antipopulista. La segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola le differen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it