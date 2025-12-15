C' è un castello nel Milanese dove i visitatori possono entrare negli affreschi appena restaurati

Nel cuore del Milanese, il castello di Melegnano apre le sue porte ai visitatori, offrendo un'esperienza unica tra gli affreschi recentemente restaurati. La Sala degli Emblemi sarà accessibile al pubblico dal 7 marzo 2026, consentendo di ammirare da vicino i dettagli artistici e storici di questo importante patrimonio culturale della zona.

La Sala degli Emblemi al castello di Melegnano (sud Milano) sarà aperta al pubblico a partire dal 7 marzo 2026. Si potrà vivere un'esperienza immersiva con la realtà virtuale, che permetterà di osservare da vicino i significati e i simboli nascosti dell'ambiente al piano nobile del castello. Un. Milanotoday.it

